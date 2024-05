Esposa e ex-mulher de senador saem no tapa na frente dos filhos | A TARDE

A esposa e a ex-esposa do senador Wilder Morais (PL-GO) saíram no tapa em um shopping center de Goiânia. Não se sabe quando o episódio aconteceu, mas imagens da briga foram divulgadas nas redes sociais a partir desta quinta-feira, 25.



Ex-mulher de Wilder Morais, a advogada Andressa Alves Mendonça partiu para cima da pedagoga Ana Luiza Morais, com quem o parlamentar é casado atualmente.

As duas marcaram de se encontrar no shopping, para acertar a documentação dos dois filhos de Wilder com Andressa, que estavam no local no momento da briga.

Em determinado momento, segundo Ana Luiza, Andressa começou a relembrar de um episódio desagradável, o que fez a atual esposa gravar a situação com a câmera do celular.

Insatisfeita pelo registro em vídeo, Andressa deu um tapa na câmera, o que deu início ao conflito, que teve tapa no rosto e empurrões. Com informações do colunista Paulo Cappelli, do portal Metrópoles.