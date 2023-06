"Esquerda é racista porque não quer perder votos", diz deputado do PT

Deputado estadual do Paraná, Renato Freitas (PT) fez duras críticas ao seu partido e à esquerda de forma geral, em entrevista publicada nesta sexta-feira, 2, pelo Ecoa, do Portal Uol. Segundo ele, a "esquerda é racista porque não quer perder votos".

"A segurança pública é um dos pontos de popularidade, porque trata de algo muito instintivo, que é o medo. O medo dá ibope e movimenta o ser humano. O preto é visto como uma ameaça. Por isso, vigilância, controle, captura e punição é a política dada à população negra, que tem sua existência criminalizada. Ninguém quer abrir mão dessa ideologia racista do controle dos negros a partir do sistema penal, porque abrir mão dela é questionar as raízes das desigualdades raciais e sociais do nosso país. Isso arrisca perder votos. A esquerda, em tese, é contrária esse processo, mas não tem coragem de enfrentar um senso comum, bélico e racista criado há séculos no nosso país", disse Freitas.



Cassado em 2022 do cargo de vereador de Curitiba, que exerceu entre 2021 e 2022, Renato se queixa de o PT não tê-lo apoiado no momento difícil e de não ter sido mais incisivo no combate ao racismo. "O PT emitiu uma carta na época dizendo que eu devia desculpas ao partido", afirmou.

A cassação aconteceu porque Renato foi acusado de desrespeitar pessoas que estavam em uma igreja, quando o então vereador foi ao local protestar contra a o assassinato do congolês Moïse Kabagambe e de Durval Teófilo Filho, vítimas de crime de ódio racial no Rio de Janeiro.

O STF restituiu o mandato de vereador de Renato em outubro e o petista foi eleito deputado estadual naquele mês, embora questione a divisão de verbas em campanhas. "Não recebi um centavo do PT", disse sobre o fundo partidário.