Evento de Defesa do Consumidor acontece em Salvador esta semana | A TARDE

Salvador receberá, nesta quinta e sexta-feira, dias 7 e 8, o primeiro encontro do ano com os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC).



O evento acontecerá no Hotel Fiesta e terá a presença do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do prefeito Bruno Reis (União Brasil), na solenidade de abertura, na manhã desta quinta-feira, 7.

A organização do evento é do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon). Será promovido, nos dois dias, troca de conhecimentos e experiências entre os participantes e debates a respeito de temas cruciais na proteção ao consumidor. Também serão discutidos os avanços e desafios enfrentados na integração dos órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC).

Seis painéis abordarão os temas "racismo nas relações de consumo”, “atuação do SNDC junto às concessionárias de energia”, “proteção das mulheres nas relações de consumo”, “superendividamento nas relações de consumo" e “lançamento do Renegocia! 2ª edição”.

Além da Senacon, participarão do evento Procons Estaduais, Procons Municipais, Ministério Público, Defensoria Pública e entidades civis de defesa do consumidor. O evento será transmitido pelo canal da Escola Nacional de Defesa do Consumidor.

2ª Edição do Renegocia!

O Renegocia! é um mutirão de negociação de dívidas organizado pela Senacon, que tem como objetivo a prevenção do superendividamento e o auxílio aos consumidores na negociação de suas dívidas de forma mais acessível, para que seja garantido o mínimo existencial. A 2ª edição, neste ano, terá a mesma adesão de 2023, com mais de 800 Procons municipais e estaduais e cerca de 250 capacitados pelos técnicos da Senacon.