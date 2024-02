Ex-chefe do Exército diz a amigos que articulou contra o golpe | A TARDE

O general e ex-comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, tem dito a pessoas próximas que usou seu cargo para atuar objetivamente contra o golpe de Estado supostamente pretendido por Jair Bolsonaro (PL).



Em delação, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente da República, Mauro Cid, disse que Bolsonaro apresentou minuta de golpe aos chefes das Forças Armadas antes de deixar o cargo.

Ainda segundo Cid, o comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, se colocou à disposição, mas Freire Gomes se recusou a aderir ao plano golpista.

Freire Gomes alega que não poderia denunciar os planos de Bolsonaro a ninguém na ocasião, a não ser ao Supremo Tribunal Federal (STF), o que segundo ele poderia causar mais problemas, como uma crise institucional capaz de propiciar ruptura, o que era pretendida pelo ex-presidente.

Dessa forma, o ex-chefe do Exército disse ter se articulado contra o golpe, o que teria aborrecido o candidato a vice na chapa de Bolsonaro na eleição de 2022, general Walter Braga Netto. O atual comandante do Exército, Tomas Paiva, poderá ser chamado como testemunha a favor de Freire Gomes. Com informações do portal Uol.