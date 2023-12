Ex de Zé Trovão reclama de falta de solidariedade de Michelle e do PL | A TARDE

Agredia pelo então noivo Zé Trovão (PL-SC), a servidora da Caixa Ana Rosa Schuster se disse insatisfeita pela falta de acolhimento da ex-primeira-dama e presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro.



“É claro que o silêncio da Michelle Bolsonaro incomoda. Afinal, ela preside o PL Mulher, cuja pauta gira justamente em torno da defesa de mulheres. Mas o que se percebe, na prática, é que isso vale para todos os casos, exceto para os que possam vir a afetar políticos homens do PL, o que é um absurdo”, disse Ana Rosa em entrevista à coluna de Paulo Cappelli, no portal Metrópoles.

Ana Rosa denunciou agressão do deputado federal em novembro. Em sua defesa, Zé Trovão afirmou que apenas a conteve, sem agredi-la. A ex-noiva do parlamentar conseguiu medida protetiva, mas sentiu falta de posicionamento de Michelle, com quem passou fins de semana deste ano em um rancho no Mato Grosso, junto a Jair Bolsoaro (PL) e ao próprio Zé Trovão.

“Compreendo que uma eventual fala dela em meu favor a colocaria, naturalmente, contra um parlamentar do mesmo partido. Essa constatação explica muita coisa. Neste momento, além do amparo da minha família e dos meus amigos, só preciso do apoio do Judiciário e dos órgãos de investigação, o que já está sendo feito de forma extremamente diligente”, disse.

Queixas também foram feitas ao partido de Michelle e Jair. “A verdade é que não espero nada do PL, até porque nem filiada sou. Mas obviamente que um aceno de solidariedade não seria rejeitado por mim. Nós, mulheres, precisamos nos unir, cada vez mais, para enfrentar as violências praticadas pelos homens. Cabe registrar que fui procurada por diversas parlamentares, de vários partidos, com importantes manifestações de apoio, menos pelo PL, o partido do Zé Trovão”, conclui.