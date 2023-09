Ex-diretor da PRF preso tinha fotos de Bolsonaro e Michelle no celular

Preso há um mês e com o celular apreendido, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, teve algumas fotos do aparelho vazadas para a coluna de Guilherme Amado, do Portal Metrópoles.

Entre elas, estão imagens em que aparece junto à ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e uma imagem em que Jair Bolsonaro (PL) e Michelle aparecem juntos, sozinhos.

A defesa de Silvinei Vasques nega que aproximação de agentes públicos em eventos públicos represente amizade. "Não existe amizade entre eles, mas presumível respeito. Tanto pelo que um fez na Presidência do Brasil quanto pelo que o outro fez pelo combate às drogas e pela segurança nas rodovias federais”, alegou.

Silvinei Vasques é acusado de ter atuado nas eleições de 2022 para favorecer Bolsonaro, com mais fiscalizações de ônibus em locais em que o adversário do então presidente, Lula (PT), teve mais votos no primeiro turno. O ex-diretor da PRF chegou a pedir votos para Bolsonaro no ano passado.