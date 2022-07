Ex-governador do Distrito Federal Wanderley Vallim morre aos 85 anos

O ex-governador do Distrito Federal Wanderley Vallim da Silva morreu, neste sábado, 9, aos 85 anos. O político será enterrado neste domingo, 10, no Cemitério Campo da Esperança, em Brasília. A causa da morte não foi divulgada.

Wanderley Vallim foi governador entre 1990 e 1991. Antes de assumir o cargo, ele era vice do ex-governador Joaquim Roriz, que morreu em 2018.

O político também dirigiu o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Brasília, já foi secretário de Viação e Obras, presidente do Conselho Rodoviário do Distrito Federal, membro do Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Meio Ambiente, entre outros.

O atual governador Ibaneis Rocha (MDB) decretou luto oficial de três dias.