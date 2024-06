Ex-governador Garotinho é internado no Rio de Janeiro

Anthony Garotinho foi governador do Rio de Janeiro - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom | Agência Brasil

O ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, de 64 anos, foi internado após sentir fortes dores no peito, nesta segunda-feira, 10. A informação foi confirmada por Rosinha Garotinho, esposa do político e também ex-governadora do Rio.

Em uma publicação nas redes sociais, Rosinha afirmou que Anthony precisará passar por um cateterismo. Os compromissos de agenda do ex-governador foram cancelados.

"Agradecemos o carinho e oração de todos e nos desculpamos pelo cancelamento das agendas previstas para o dia de hoje amanhã", escreveu.

Garotinho foi governador do Rio de Janeiro entre 1999 e 2002, quando renunciou para disputar a presidência da República. Já Rosinha governou o estado entre 2003 e 2006.