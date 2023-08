Ex-ministro da Defesa terá que depor à PF após afirmações de Delgatti

O ex-ministro da Defesa e general da reserva Paulo Sergio Nogueira será intimido a depor à Polícia Federal após ser citado no depoimento do Walter Delgatti Neto na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os atos golpistas do dia 8 de janeiro. As informações são da coluna de Bela Megale, no O Globo.

A Polícia Federal quer questionar Paulo Sergio Nogueira sobre as cinco visitas que o hacker afirma ter feito ao Ministério da Defesa para tratar das urnas eletrônicas. Oficialmente, a pasta afirma não ter registros da entrada do hacker.

Na CPI, Delgatti disse que um dos encontros teria sido com o próprio Nogueira, na época ministro da Defesa. O general negou agenda envolvendo militares, mas admitiu ter conhecimento de um encontro de Delgatti com a área técnica da pasta.

Além disso, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também admitiu ter se reunido com Delgatti para debater as urnas eletrônicas. Ele também confirmou que encaminhou o hacker para uma conversa no Ministério da Defesa.

A PF também quer apurar o relatório final sobre as urnas feito pelas Forças Armadas, no qual os militares apontam não terem encontrado irregularidades. Na CPI, Delgatti afirmou que o relatório apresentado pelos militares ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi orientado por ele.