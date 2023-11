Ex-ministro de Bolsonaro deve ser indicado por Lula para vaga no Cade | A TARDE

O presidente Lula (PT) coleciona na bolsa de apostas alguns possíveis nomes que podem ser indicados aos quatros postos do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) que estavam vagos.

A tendência é que sejam escolhidos, os seguintes nomes: José Levi do Amaral, ex-ministro da Advocacia- Geral da União (AGU) no governo Jair Bolsonaro e atual secretário geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE); Diogo Thomson, superintendente-adjunto do Cade, e de advogados da área; Camila Pires Alves, ex-economista-chefe do Cade; e Carlos Jaques, consultor do Senado.

Dentro do governo, membros apontam que a nomeação deve ser já na próxima segunda-feira, 20, no Diário Oficial da União (DOU).

Uma das motivações para que Lula batesse o martelo sobre o nome de José Levi do Amaral deve-se a ligação dele com o presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Amaral ainda foi secretário-executivo do Ministério da Justiça, quando Moraes estava à frente da pasta no governo Michel Temer.