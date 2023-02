Ex-ministro de Bolsonaro nega ter pedido intervenção militar

O ex-ministro do Turismo de Jair Bolsonaro, Gilson Machado, negou nesta sexta-feira, 24, que tenha apoiado uma possível intervenção militar n o Brasil após as eleições de 2022, que deu vitória ao presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT).

Em resposta a Coluna de Paulo Cappelli, o ex-ministro bolsonarista disse: “Isso não procede. Não tem nada que comprove que eu fiz isso. E eu não fiz isso em nenhum momento. Em nenhum momento eu pedi para ele [Bolsonaro] fazer nada fora da Constituição”, afirmou Gilson.

Ainda nesta semana, Machado foi recebido pelo ex-presidente Bolsonaro em Orlando nos EUA, local onde mantem moradia desde o dia 31 de dezembro de 2022.



Gilson Machado era citado, entre aliados de Bolsonaro, como um grande apoiador da convocação do artigo 142 da Constituição, que autoriza as Forças Armadas a interferir no resultado das eleições. O ex-ministro nega.

Nas eleições de 2022, Gilson Machando tentou uma vaga no Senado pelo PL, mas não foi eleito.