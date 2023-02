Ex-ministro José Dirceu recebe alta após cirurgia

O ex-Ministro-Chefe da Casa Civil José Dirceu (PT) recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, nesta segunda-feira, 27, após passar por um procedimento cirúrgico de drenagem. Ele deu entrada na unidade hospitalar na quinta-feira, 23, com dores de cabeça e no pescoço e recebeu o diagnóstico de hematoma subdural.

A informação da alta hospitalar foi divulgada pelo filho dele, deputado Zeca Dirceu (PT-PR) nas redes sociais.

Papai já está em casa!



Foram 5 dias de hospital e graças a Deus, deu tudo certo.



Nossa gratidão a equipe médica, funcionários e todos que estavam juntos nesta corrente positiva.

No domingo, 26, o ex-ministro divulgou uma nota sobre a sua saúde, após receber alta da Unidade de Terapia Intensiva onde estava internado.



"Nos últimos dias do feriado de Carnaval fui acometido por insistente dor de cabeça, o que me fez procurar ajuda médica na manhã de quinta-feira, dia 23/02. Após exames, a competente equipe médica dos Doutores Ludhmila Hajjar, Fabrício Silva, Bernandro Barbosa, Allisson Barcelos Borges e Guilherme Villa, do Hospital DF Star, constatou a necessidade de um procedimento neurocirúrgico para drenagem de um pequeno hematoma subdural, o qual foi realizado no mesmo dia com sucesso", contou Dirceu.