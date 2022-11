Ex-mulher de presidente do PL promete revelar crimes do ex-marido

Em live realizada no Instagram, Maria Christina Mendes Caldeira, ex-esposa do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, fez uma série de acusações contra o ex-marido após ele ter declarado que constestaria o resultado nas eleições sob a alegação de irregularidades nas urnas. Dentre os apontamentos, Maria Christina diz que o presidente Jair Bolsonaro (PL), desde o fim do pleito, passa o dia “no sofá, vendo Netflix e picotando documento. Ou tentando dar ‘pau’ em computador para apagar as coisas que ele aprontou”.

A live foi feita enquanto ela dirigia em Miami, no começo da noite da última sexta, e, segundo ela, foi uma reação ao ataque que o presidente do PL fizera horas antes ao resultado das eleições e às urnas eletrônicas.

Ela afirma que Valdemar sempre desdenhou de Bolsonaro, a quem chamava “baixo clero burro”, acrescentando que Michelle Bolsonaro “foi sua peguete depois da minha administração”.



A ex-esposa do presidente do PL diz ainda que tem documentos que comprovam as irregularidades sobre as quais acusa Valdemar.

“Ai, Valdemar, essa sua mensagem de que você vai contestar a democracia, as eleições, você me levou para o heaven. Você esqueceu que eu tenho uma porrada, uma quantidade gigante de documentação sua da época do car wash e da sua atual, e mais: a evasão de dívida e sonegação dos Bolsonaros”, afirmou Maria Christina.

“Ô Valdemar, me poupe né querido, sou sua ex-mulher né eu fui casada com o dono do bordel do Congresso e conheço bem como é que você se movimenta”, afirma Caldeira no vídeo, insinuando novas revelações: “eu vou fazer da sua vida da vida um inferno”.

Maria Christina mora nos Estados Unidos e foi responsável, em 2011, pelo depoimento que fez Valdemar ser preso após a CPI do Mensalão.