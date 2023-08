Ex-organizador de motociatas viraliza com ofensas a Bolsonaro e Guedes

Um vídeo com críticas e ofensas a Jair Bolsonaro (PL) e Paulo Guedes, feito por um ex-bolsonarista, viralizou com 950 mil visualizações em seu perfil no TikTok em 24 horas.



Conhecido por organizar motociatas e articular bloqueio em estradas, o empresário Jackson Villar chamou o ex-presidente da República e ex-ministro da Economia de "cretinos" e questionou a competência de ambos por não terem adotado políticas públicas com a finalidade de baixar o preço dos itens de supermercado.

"Esse Paulo Guedes tinha que ser preso, esse cara tinha que pagar pelo que ele fez com o país, ele ferrou o país. Aí você tinha que ver o Bolsonaro [dizer]: 'Cada vez mais a carne está virando um produto de luxo no mundo inteiro'", afirmou Jackson.

As críticas do ex-apoiador de Bolsonaro também envolveram o contexto macro da economia brasileira. "Um país como esse cheio de boi, uma plantação dessa, e o cara tem que falar que a carne está virando produto de luxo. Dá vontade de pegar um cabra desse e dar uma pisa", concluiu.