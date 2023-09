Ex-petista pode sair do PL após votar contra homenagem à Bolsonaro

O vereador de Barretos, interior de São Paulo, Adilson Ventura (PL) foi o único parlamentar que votou contra a entrega do título de cidadão honorário de Barretos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no último dia 25 de agosto, além de não ter comparecido à sessão. A concessão do título foi dada pela Câmara Municipal. Agora, Ventura sofre pressões para deixar a legenda.

Apesar de ter divergências antigas com o partido, a recusa de homenagem a Bolsonaro foi a “gota d’água”, segundo colegas que acusam o vereador de ingratidão, conforme informação divulgada pelo jornal Estadão.

Ventura migrou do PT para o PL, pois era um dos poucos vereadores do partido do presidente Lula em Barretos, para conseguir a reeleição. Lula não conseguiu reunir os 26 nomes necessários para lançar uma chapa na cidade no último pleito.

Após a decisão de Ventura contrária a vontade da maioria do PL em Barretos, Paulo Corrêa, que tem 35 anos no PL e já presidiu a Câmara Municipal duas vezes, admite que o partido estuda uma saída para a situação.

Segundo o Estadão, há quem considere que o vereador poderá se tornar um “mártir de esquerda” na região. Por isso, a ideia tem que tem mais adeptos é convencê-lo a sair por conta própria.

Ao Estadão, Ventura disse que quem mudou de rumo foi o PL e não ele. Além de avisar que não pretende deixar a legenda e que ignora ter se tornado uma “persona non grata”. O vereador justificou que não compareceu à sessão, argumentando que a homenagem poderia prejudicar Barretos.