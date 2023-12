Ex-presidente, Dilma Rousseff é eleita “Mulher Economista de 2023” | A TARDE

Presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), que é o banco do bloco Brics, com sede na China, Dilma Rousseff foi eleita "Mulher Economista de 2023" pelo sistema Cofecon/Corecons, que reúne o Conselho Federal de Economia e os Conselhos Regionais de Economia.



As justificativas para o prêmio foram sua expertise no campo econômico e seu papel na implementação de políticas que, segundo os conselheiros, moldaram a trajetória econômica do Brasil.

Em sua carreira política, Dilma foi presidente da República entre 2011 e 2016 e chefe da Casa Civil de dois governos Lula (PT), entre 2005 e 2010, além de ter assumido outras pastas em outros governos.