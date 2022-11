Ex-vereador Gabriel Monteiro é preso no Rio de Janeiro

O vereador cassado Gabriel Monteiro (PL) foi preso após se apresentar na 77ª Delegacia de Polícia no Rio de Janeiro. A prisão aconteceu após determinação da 34ª Vara Criminal fluminense nesta segunda-feira, 7. A medida foi aplicada pelo juiz Rudi Baldi Loewenkron em um caso em que o ex-parlamentar é acusado de estupro.

A decisão também determinou que sejam apreendidos celulares e armas de fogo de Gabriel, que foi acusado de assédio sexual, moral e tentativa de estupro.

Conforme a coluna de Anselmo Gois, em O GLOBO, no caso específico, na denúncia consta que a vítima conheceu o suspeito na reinauguração da boate Vitrinni, na capital carioca. Pouco depois, eles saíram da casa noturna para ir até a casa de um amigo do ex-parlamentar, localizada em outro bairro da cidade.

Segundo a vítima, no local, Gabriel teria a constrangido a fazer sexo com ele, com violência, passando uma arma no seu rosto, empurrando-a na cama, segurando seus os braços e dando tapas na cara da vítima.

Monteiro teve seu mandato cassado no dia 18 de agosto, após uma votação no plenário da Câmara, por quebra de decoro parlamentar. Nas denúncias analisadas pelo Legislativo, quatro mulheres que o denunciaram relataram ter sido vítimas de estupro.