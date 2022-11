Exército defende generais chamados de comunistas em publicações

O Exército emitiu nota esta semana sobre uma série de publicações feitas por bolsonaristas contra generais do Alto Comando. Os apoiadores do presidente da República insinuam sobre suposta predileção destes militares ao campo ideológico de esquerda.



"Tais publicações têm se caracterizado pela maliciosa e criminosa tentativa de atingir a honra pessoal de militares com mais de quarenta anos de serviços prestados ao Brasil, bem como de macular a coesão inabalável do Exército de Caxias", aponta o documento.

Bolsonaristas questionavam os militares se estes pretendem prestar continência ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de se referirem aos supostos simpatizantes do petista como "comunistas" e "melancias".

O termo melancia é alusivo às cores da fruta: verde por fora e vermelho por dentro, o que segundo os apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), acontece com os membros do exército por se vestirem de verde, mas que secretamente simpatizam com o PT, partido que tem o vermelho como cor.