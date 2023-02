Felipe Neto fará parte de grupo do governo que combate o ódio

O influencer Felipe Neto fará parte de um grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania que tem como finalidade combater o discurso de ódio. A publicação do seu nome saiu no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 22, com assinatura do chefe da pasta, Silvio Almeida.



Presidido por Manuela d’Ávila (PCdoB), o grupo de trabalho também contará com a jornalista Patrícia Campos Mello, a antropóloga e pesquisadora Débora Diniz e o epidemiologista e professor Pedro Hallal.

“Assessorar o Ministro de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania nas questões referentes ao discurso de ódio e ao extremismo; realizar estudos e discutir estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo; e propor políticas públicas de direitos humanos para combater o discurso de ódio e o extremismo”, descreveu a portaria.