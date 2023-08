Flávio abre BO após influencer dizer que ele transou com mulher trans

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registrou boletim de ocorrências (BO) contra a influenciadora Sophia Barclay por fala no Real Podcast, no começo do mês.



Sophia Barclay afirmou que Flávio transou com uma mulher trans em uma festa organizada por Neymar. O boletim de ocorrências é do dia 17 de agosto, apontou o portal Metrópoles.

No BO, consta que Flávio diz ter descoberto o trecho da fala de Sophia Barclay, que também é uma mulher trans, através de sua advogada. O vídeo com o corte do podcast circulou pelas redes sociais.

Ainda no boletim, há a afirmação de que Flávio “não conhece e nunca ouviu falar da senhora Sophia Barclay e que nunca esteve nessa suposta festa organizada pelo jogador Neymar”.