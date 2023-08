Flávio Bolsonaro confirma que ex-presidente se reuniu com hacker

O senador Flávio (PL-RJ) afirmou, nesta quinta-feira, 17, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve encontros com o hacker Walter Delgatti Netto para debater sobre possíveis "vulnerabilidades das urna eletrônicas" durante as eleições presidenciais de 2022.

As declarações do filho '01' do ex-mandatário é uma resposta as falas de Delgatti Netto durante depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Golpistas, do dia 8 de janeiro.

"Só para esclarecer à relatora, primeiro que não tenho nada a esconder, porque a conversa do senhor Walter era para ele mostrar seus conhecimentos para que fosse oficialmente instruído o TSE sobre vulnerabilidade das urnas eletrônicas. Só para ficar bem claro. A manhã inteira ficou essa mentira na CPI. Repito, era apenas uma instrução ao TSE para garantir mais camadas de segurança das urnas", declarou o senador.



Ao prestar esclarecimentos ao colegiado, o hacker esclareceu que o governo Bolsonaro conseguiu grampear o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Além de afirmar que recebeu do ex-presidente a garantia de que seria coberto pelo perdão presidencial, caso fosse preso ou condenado por ter participado do plano arquitetado contra a plena funcionalidade do sistema eletrônico.