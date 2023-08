Flávio Dino reforça críticas a Zema: "Traidor da Pátria"

O ministro da Justiça, Flávio Dino reforçou o coro contra a declaração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), de criar uma frente para “protagonismo” das regiões Sul e Sudeste na política e na economia, em entrevista ao jornal Estadão. Para Dino, quem optar por esse julgamento é “traidor da Pátria”, utilizando como referência uma citação do ex-deputado estadual e um dos maiores opositores da ditadura militar, Ulysses Guimarães.

“Nós queremos é que o Brasil pare de avançar no sentido que avançou nos últimos anos – que é necessário, mas tem um limite – de só julgar que o Sul e o Sudeste são ricos e só eles têm que contribuir sem poder receber nada. (Sobre) A reforma tributária, fizemos outro questionamento. Está sendo criado um fundo para Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Agora, o Sul e o Sudeste não têm pobreza?”, afirmou o governador mineiro. “Isso não pode ser intensificado, ano a ano, década a década. Se não você vai cair naquela história do produtor rural que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito”, disse Zema.



Dino classificou a declaração como “absurda” e chamou os interessados no assunto de “extrema-direita”.

É absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais.

Precisamos do Brasil unido e forte. Está na Constituição, no art 19, que é proibido “criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si”.

Traidor da Constituição é traidor da Pátria, disse Ulysses… — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) August 6, 2023

Depois da repercussão da entrevista, Zema afirmou que a frente não vai se posicionar contra outras regiões.



A união do Sul e Sudeste jamais será pra diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços. Diálogo e gestão são fundamentais pro país ter mais oportunidades. A distorção dos fatos provoca divisão, mas a força do Brasil tá no trabalho em união. — Romeu Zema (@RomeuZema) August 6, 2023

“Ficou claro nessa reforma tributária que já começamos a mostrar nosso peso. Eles queriam colocar um conselho federativo com um voto por Estado. Nós falamos: não, senhor. Nós queremos proporcional à população. Por que sete Estados em 27, iríamos aprovar o quê? Nada. O Norte e Nordeste é que mandariam. Aí, nós falamos que não. Pode ter o conselho, mas proporcional. Se temos 56% da população, nós queremos ter peso equivalente”, afirmou o governador de Minas Gerais.



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), defendeu Zema e disse que o conselho do Sul-Sudeste quer agir por mais equilíbrio. “Nunca achamos que os Estados do Norte e Nordeste haviam se unido contra os demais Estados. Ao contrário: a união deles em torno de pautas de seus interesses serviu de inspiração para que, finalmente, possamos fazer o mesmo, nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante aos Estados do Sul e Sudeste”, disse o governador gaúcho.