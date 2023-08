'Foco é cuidar do social, cuidar de gente', afirma Rui sobre novo PAC

Capitaneando o lançamento do novo Programa de Aceleração e Crescimento (PAC), o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), destacou nesta sexta-feira, 11, que o programa será pautado nas responsabilidades fiscal e ambiental, no entanto, o foco da ação é "cuidar de gente".

"Nós vamos ter responsabilidade fiscal, responsabilidade ambiental, mas acima de tudo, o foco é cuidar do social, é cuidar de gente, cuidando de todas as responsabilidades ao mesmo tempo", ressaltou.

Durante discurso, o chefe da Casa Civil também estimou a quantidade de empregos que serão gerados através dos investimentos do novo programa. Segundo Rui, a retomada do PAC neste ano originará aproximadamente 4 milhões de postos de trabalho aos brasileiros.

O novo pacote de investimentos avaliado em R$ 1,7 trilhão foi autorizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Rio de Janeiro. A prioridade do novo PAC são as obras federais paradas, assim como disse o senador Otto Alencar ao portal A TARDE. Além de investimentos em infraestrutura, mobilidade e habitação.

"Mais importante do que a obra é o que esta obra depois vai propiciar a cada cidadão e cidadã", concluiu Costa.

Para a Bahia serão empregados R$ 119,4 bilhões, sendo o quinto estado brasileiro que mais receberá recurso. O montante será utilizado para duplicações da BR-101, da divisa com Sergipe a Feira de Santana; da BR-116, no trecho entre Serrinha e Feira de Santana e outras importantes intervenções.

Confira vídeo:

Reprodução | Redes Sociais (@ebcnarede)

Ministro da Casa Civil, Rui Costa, apresentando ações do novo PAC no Rio de Janeiro | Foto: Tomaz Silva | Agência Brasil