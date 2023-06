'Foi uma brincadeira', diz general Heleno sobre situação com Bolsonaro

O general Augusto Heleno afirmou que o áudio em que ele fala que precisava tomar calmante para evitar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tomasse “medidas drásticas” contra o Supremo Tribunal Federal (STF), que chegou a ser divulgado nas redes sociais, foi retirado de contexto e que não passava de “uma brincadeira”. “Falei de forma jocosa”, disse o militar em depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), realizado nesta quinta-feira, 1°.

Heleno ainda relatou que pretende “fazer um rompimento declarado com o STF”. E que houve uma série de atitudes do STF que poderiam desagradar parte da população e o presidente, de acordo com o g1.

O general de exército Augusto Heleno, de 71 anos, é um dos militares mais próximos de Jair Bolsonaro, e chegou a ser cotado para vice na chapa do ex-presidente. Ele participou da elaboração do plano de governo de Bolsonaro no primeiro mandato, além de ter auxiliado na interlocução do candidato com integrantes da cúpula das Forças Armadas.

O general comandou a missão de paz das Nações Unidas no Haiti, foi comandante militar da Amazônia e chefiou o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército.