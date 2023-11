Fora Lula: manifestantes se reúnem no Farol da Barra contra governo | A TARDE

Movimentos de oposição ao governo federal realizam nesta quarta-feira, 15, feriado de Proclamação da República, uma manifestação nacional contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A convocação do “Fora Lula” foi feita através das redes sociais, principalmente, por grupos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na capital baiana, o protesto começou às 10h, no Farol da Barra. Em vídeo, enviado ao Portal A TARDE, é possível ver os manifestantes vestidos de verde e amarelo, com camisas do Brasil gritando em reivindicação. “Vem pra rua.”

Na redes sociais, no X, antigo Twitter, o assunto "Fora Lula" está entre os assuntos mais comentados, entre os primeiros no “Trending Topics” Brasil.

Confira:





