Foto íntima da esposa de Do Val está em inquérito sobre plano golpista

Alvo de operação da Polícia Federal, o senador licenciado Marcos Do Val (Podemos-ES), que teve seu celular apreendido em junho, se descuidou em uma conversa com a esposa, o que fez com que uma foto íntima entrasse no inquérito sobre um suposto plano golpista.



Apesar de sua esposa ter pedido para que a foto fosse apagada em seguida, Do Val manteve o chamado “nude” no aparelho, segundo informações da coluna de Paulo Cappelli, no portal Metrópoles.

No início de fevereiro, o senador Marcos do Val disse que Bolsonaro queria sua ajuda para praticar um golpe de Estado. A ideia era gravar uma conversa com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, na tentativa de captar algo que pudesse invalidar o resultado do pleito eleitoral que deu vitória para Lula.

"Eu ficava put* quando me chamavam de bolsonarista. Na sexta-feira, vai sair na [revista] Veja a tentativa de Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem uma ideia. E é lógico que eu denunciei", disse o senador para seus apoiadores em vídeo gravado pelo portal Metrópoles.

Marcos do Val informou que renunciaria ao cargo, mas mudou versão da história em vários momentos. Alexandre de Moraes autorizou uma investigação contra o parlamentar, que está sendo investigado pelos crimes de falso testemunho e denunciação caluniosa.