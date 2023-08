Fufuca e Costa Filho serão ministros do governo Lula, diz Padilha

As articulações em torno da concessão de espaço para o Centrão está chegando na reta final. Isso porque o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha afirmou nesta sexta-feira, 4, que o presidente Lula (PT) decidiu pela nomeação dos deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) para o comando de ministérios do governo.

Padilha, no entanto, não indicou quais serão as pastas ocupadas pelos novos ministros. Contudo, ressaltou que os dois "representam bancadas importantes no Congresso".

"Já tem uma decisão do presidente [Lula] de trazer esses dois parlamentares que representam bancadas importantes no Congresso. Mas, mais do que elas, podem atrair outros parlamentares, trazê-los para o governo, convidá-los para ocupar postos de ministérios. São parlamentares que só podem vir para ocupar ministérios", disse, durante evento do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, em Belém (PA).



A entrada de Fufuca e Costa Filho no governo petista já estava sendo ventilada nos bastidores da política, e vista como certa por parlamentares do Centrão, conforme informações do portal g1.

O PP, por sua vez, mira no Ministério de Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família. Enquanto o Republicanos deseja as pastas de Esporte e Portos e Aeroportos.