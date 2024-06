FUP adia ato e confirma reunião com nova presidente da Petrobras | A TARDE

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) vai se reunir no dia 11 de junho com a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard. O agendamento de reunião com as representações sindicais acontece para apresentação e discussão das principais pautas da categoria petroleira que ainda aguardam definição da diretoria da empresa.

A reunião foi um pedido da FUP e seus sindicatos, que adiaram para o próximo mês a realização de ato nacional que havia sido convocado para esta quarta-feira, 29. Os petroleiros aprovaram em assembleias, na semana passada, estado de greve e paralisações para pressionar os gestores da Petrobras na busca pelo atendimento das pautas estruturais da categoria.

Em documento enviado na terça-feira, 28, à Chambriard, a FUP destacou temas prioritários, tanto em relação ao resgate de direitos, quanto ao fortalecimento da Petrobras como empresa pública e integrada.

O primeiro ponto da pauta corporativa será a solução dos déficits estruturais do fundo de previdência e do plano de saúde, cuja conta está sendo imposta aos trabalhadores, assim como a anistia das punições e demissões políticas de petroleiros e dirigentes sindicais perseguidos pelos últimos governos.

Na mensagem à presidente da Petrobrás, a federação reitera que a empresa precisa assumir papel de relevância na indústria nacional e o protagonismo na reconstrução do Brasil e na transição energética justa.

“Sabemos que os desafios dessa luta são enormes, pois os interesses do capital financeiro de curto prazo têm contaminado a atuação da Petrobrás. Nas gestões Temer e Bolsonaro, a empresa priorizou a remuneração do capital financeiro, se desfazendo de ativos para pagar altos dividendos aos grandes fundos de investimento nacionais e internacionais”, destaca o coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar.

A FUP listou os pontos necessários para o papel da Petrobras no Brasil. São eles:



1 - Revisão do horizonte temporal do processo de planejamento da Petrobras, com a retomada de planos estratégicos de longo prazo;



2 - Resgate da empresa integrada, com atuação em todo o território nacional, com o retorno dos investimentos em tecnologia, pesquisa e inovação;

3 - Expansão da capacidade instalada do parque de refino nacional, visando reduzir a dependência da importação de derivados e a exposição à volatilidade internacional de seus preços;



4 - Tratamento diferenciado para o gás de cozinha, gasolina e óleo diesel, devido à importância destes itens no custo de vida. A Petrobras também deve atuar junto ao governo federal para a implantação de um estoque regulador de derivados, e para a criação de um imposto sobre exportação de petróleo cru, de modo a capitalizar um fundo moderador dos preços de derivados;



5 - Retomada de uma política de recuperação das reservas da companhia no longo prazo, atuando em novas fronteiras, como a Margem Equatorial, e em potenciais exploratórios onshore no nordeste brasileiro e nas bacias offshore de Pelotas e Margem Leste. Retomada de uma política exploratória ativa e própria, com expansão para novas áreas e respeito a legislação e parâmetros ambientais;



6 - Adoção de uma política industrial ativa de conteúdo local, capaz de dinamizar segmentos estratégicos da cadeia de óleo e gás, como a indústria naval e o setor de logística;

7 - Ampliação da infraestrutura de escoamento de gás natural no país, insumo importante para descarbonização do parque industrial brasileiro;



8 - Definição de uma estratégia ambiciosa e transparente do papel da Petrobras na descarbonização da matriz energética nacional e para a transição energética justa, através de pesquisa e desenvolvimento de novas rotas tecnológicas de baixo carbonom, com a revitalização do programa de biocombustíveis, com a preservação da PBio - Petrobras Biocombustíveis - e a retomada de suas plantas de produção;



9 - Retorno da Petrobras na geração de energia eólica e solar, e investimentos em pesquisas para o desenvolvimento do hidrogênio verde e de uma neoindústria para a produção de combustíveis verdes.



10 - Reavaliação dos parâmetros de distribuição de remuneração a seus acionistas;



11 - Mudanças no Estatuto Social e no Regimento Interno da empresa, adequando-os a novas necessidades, mais descentralizadas, respeitando o papel social da companhia, as vocações e particularidades regionais, possibilitando maior retomada dos investimentos.

Publicações relacionadas