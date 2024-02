G20: Secretário dos EUA chega ao Brasil para encontro com Lula | A TARDE

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chega na noite desta terça-feira, 20, no Brasil para se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A expectativa é que o encontro entre os dois aconteça na quarta, 21. A agenda do secretário ainda inclui a participação em reuniões do G20, que reúne as maiores economias do mundo. Neste ano, o Brasil preside o G20.

Blinken deve discutir junto a Lula as questões bilaterais e globais entre Brasil e Estados Unidos.

A expectativa é que os dois conversem também sobre o conflito entre Israel e Hamas. Isso porque, como secretário, Blinken tem atuado na negociação entre países para tentar acabar com a guerra.