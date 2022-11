Gilmar Mendes determina que PGR ouça Zambelli imediatamente

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) ouça imediatamente a deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP), por conta da polêmica ocorrida na véspera da eleição, sábado, 5, quando sacou uma arma e perseguiu um homem pelas ruas de São Paulo.

“Ainda que tal depoimento já tenha sido prestado em primeiro grau, a reinquirição da parlamentar pelo promotor natural do caso constitui medida útil ao regular desenvolvimento das investigações, razão pela qual deverá ser imediatamente realizada pela PGR, tendo em vista inclusive a relevância do caso e a necessidade de se imprimir um ritmo adequado a este procedimento investigativo, em observância à dimensão objetiva do princípio da razoável duração do processo”, escreveu na decisão.

Gilmar Mendes atende em parte uma solicitação da PGR, que defendeu uma apuração maior sobre o ocorrido, obrigando que o depoimento ocorra de forma imediata, podendo ser feito por videoconferência, já que a deputada encontra-se fora do país.

“Com o escopo de averiguar preliminarmente as circunstâncias fáticas que envolvem autoridade com prerrogativa de foro perante o egrégio Supremo Tribunal Federal, urge sejam adotadas diligências investigativas para o completo esclarecimento dos fatos”, argumenta a vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo na petição.

A deputada viajou para os Estados Unidos, onde tentou criar um novo perfil no Twitter, mas a conta foi bloqueada nesta quinta-feira, 3. A suspensão aconteceu após a parlamentar estimular atos golpistas e atacar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. Na terça-feira, 1º, o perfil dela já tinha sido suspenso por decisões judiciais.

A Polícia Civil de São Paulo segue investigando o caso e pode indiciá-la por ameaça, lesão corporal, disparo e porte ilegal de arma de fogo.