Gleisi Hoffmann deixa UTI e se recupera bem após cirurgia no coração | A TARDE

A deputada federal e presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) Gleisi Hoffman deixou a Unidade de Terapia Intensiva após cirurgia de revascularização do miocárdio, realizada no último sábado, 30.

Segundo a assessoria do Hospital DF Star, de Brasília, ela foi transferida nesta segunda-feira (2) para a unidade de cuidados intermediários.

"Gleisi Hoffmann continua recuperando-se muito bem no pós-operatório da cirurgia de revascularização do miocárdio, ocorrida no dia 30/09. A deputada hoje foi transferida para a unidade de cuidados intermediários, onde continuará o processo de reabilitação e de monitoração", informou o hospital.

A parlamentar foi internada na última quinta-feira, 28, e, após exames, foi detectada uma obstrução coronariana. O procedimento para revascularização do miocárdio transcorreu com sucesso, sem quaisquer intercorrências ou complicações.

Segundo o DF Star, a deputada recebeu dois enxertos de artéria mamária para restaurar a circulação sanguínea adequada ao coração. O procedimento é rotineiramente realizado em casos de doença arterial coronária.