Gleisi Hoffmann é internada após descobrir obstrução coronária

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi internada na quinta-feira, 28, para realizar novos exames e aprofundar a investigação de uma obstrução coronária descoberta recentemente, durante a realização de exames de rotina. Ela está internada no hospital DF Star da capital federal. As informações são da Folha de S.Paulo.

A deputada federal será submetida a exames mais completos do sistema circulatório para entender a extensão do problema, e as possibilidades de tratamento, que pode ser inclusive cirúrgico.

Pessoas que estiveram com a presidente do PT, de 58 anos, disseram que ela está bem e não apresenta sintomas. A tendência é que a assessoria da parlamentar divulgue uma nota com informações sobre o seu estado de saúde ainda nesta sexta-feira, 29.