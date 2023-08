Governador de Roraima tem mandato cassado e recorrerá ao TSE

Por quatro votos a três, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) cassou o mandado do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), por distribuição de cestas básicas no período eleitoral de 2022.



O governador deverá permanecer no cargo até a decisão sobre seu recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em nota, o governador de Roraima disse estar com a consciência tranquila. "Fiz o correto pelo bem do nosso povo. As ações realizadas pelo nosso governo sempre tiveram objetivo de ajudar quem mais precisa", escreveu.