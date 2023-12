Governador do Amazonas pretende cobrar Amazon por uso da marca | A TARDE

O Governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que vai cobrar a Amazon pelo uso do nome da marca. Em entrevista à Rede Amazônica, o Lima disse que se reunirá com a Amazon com o objetivo de fechar parceria e que questionará a empresa norte-americana sobre o uso do nome que, segundo ele, faz alusão à Amazônia.

"A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP", afirmou.

Segundo o governador, a empresa será questionada durante a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP 28, que começou nesta quinta-feira, 30, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.



Amazonas na COP 28

A comitiva do Amazonas viajou para a COP 28 nesta quinta-feira (30). Segundo o governador, o Estado leva como proposta o projeto "Amazonas 2030", que prevê a comercialização de crédito de carbono e a redução do desmatamento líquido zero até 2030.

O Governo do Estado espera arrecadar R$ 1 bilhão em 2024 com a venda de créditos de 809,6 milhões de toneladas de carbono equivalente (tCO2e) geradas a partir de reduções de emissões entre 2006-2015. De acordo com o governo, o recurso vai financiar as propostas do documento apresentado na COP 28.