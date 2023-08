Governador do RJ falta à Marcha para Jesus e vai para show de Safadão

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) marcou presença, no último sábado, 19, no “Garota Vip”, show do cantor Wesley Safadão. No mesmo dia aconteceu a "Marcha para Jesus", evento evangélico que Castro fez questão de frequentar durante a campanha eleitoral do ano passado.

O governador se reelegeu com o apoio de Jair Bolsonaro e buscou também atrair o apoio maciço do eleitorado evangélico. Na "Marcha para Jesus" do ano passado, ele esteve em um trio elétrico ao lado do ex-presidente e do pastor Silas Malafaia.

Conforme a coluna de Guilherme Amado, no Metrópoles, lideranças da Marcha para Jesus esperavam o governador do Rio de Janeiro e chegaram a confirmar que ele iria ao evento. No entanto, Castro esteve com sua mulher, a publicitária Analine Castro, e seus amigos para o camarote do Garota Vip, onde tirou foto com Safadão.