Governo abre licitação para reformas nos imóveis da Presidência | A TARDE

O Palácio do Planalto, sede do governo federal, e o Alvorada, residência oficial do presidente da República, devem passar por uma reforma nos próximos meses. A Casa Civil abriu licitação com previsão de R$ 20 milhões para mudanças nos imóveis da Presidência da República. O valor deve incluir todos os custos das obras, como materiais, serviços, mão de obra, tributos e seguros.

O edital, publicado no Diário Oficial da União (DOU) na última quinta-feira (29), indica que o pregão eletrônico terá como critério de julgamento o maior desconto. As propostas podem ser enviadas até 9h30 do dia 14 de março por meio do portal de compras do governo federal.

Além de reformas, estão previstas adequações e a revitalização das instalações da Presidência da República. De acordo com a Casa Civil, a maior parte dos prédios foram construídos há mais de 60 anos e por isso sofrem desgastes recorrentes.