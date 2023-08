Governo anuncia pacote de recursos para Segurança Pública nesta sexta

O governo federal vai anunciar nesta sexta-feira, 21, um pacote de ações voltadas para a área da Segurança Pública, como investimento e planos para a pasta. A cerimônia será realizada no Palácio do Planalto, às 11h da manhã.

Conforme comunicado pelo governo, o presidente Lula (PT) antecipará a liberação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados e o Distrito Federal. Neste ano, o montante soma mais de R$ 1 bilhão.

Lula também vai assinar o decreto presidencial que institui o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano AMAS), votlado para o desenvolvimento de iniciativas de segurança pública específicas para os estados da Amazônia Legal, com investimento de R$ 2 bilhões, que servirão para estruturas e compra de equipamentos para os estados. Os recursos são do Ministério da Justiça e Segurança Pública e do BNDES.