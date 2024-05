Governo apaga vídeo em que Lula pede votos para Boulos | A TARDE

O discurso do presidente Lula (PT) a favor da pré-candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) à prefeitura de São Paulo foi excluído dos canais oficiais do governo federal nesta quarta-feira, 1. Durante ato em prol do Dia do Trabalhador, celebrado hoje, na Neo Química Arena Corinthians, o petista pediu voto ao psolista.

“Ele [Boulos] está disputando com o nosso adversário nacional, contra o nosso estadual, contra o nosso adversário municipal. Ele está enfrentando três adversários. E, por isso, quero dizer: Ninguém vai derrotar esse moço se vocês votarem no Boulos para prefeito nessas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 1989, 1996, 1998, em 2006, 2010, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo”, disse o presidente na capital paulista.

O evento foi transmitido ao vivo pelo CanalGov, assim como os demais eventos que contam com a presença do mandatário, contudo, esta transmissão não consta mais no canal oficial do governo no YouTube. O link divulgado do CanalGov com a transmissão agora aparece "vídeo indisponível" e com mensagem dizendo que "este vídeo é privado".

A ação da equipe de Lula surge em razão das falas do chefe do Executivo federal para Boulos poderem ser consideradas como campanha antecipada perante os olhos da Justiça Eleitoral, resultando em infração, já que os pedidos de votos só podem ser feitos a partir do dia 16 de agosto deste ano, período em que as candidaturas estão registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Caso se confirme, Lula poderá pagar uma multa de R$ 5.000 a R$ 25 mil.