Lula pede votos para Boulos: "Disputando uma guerra" | A TARDE

O presidente Lula (PT) aproveitou o evento do ato desta quarta-feira, 1º de maio, Dia do Trabalhador, organizado por centrais sindicais, em São Paulo, para pedir votos para o deputado federal Guilherme Boulos (PSol), seu candidato a prefeito nas eleições municipais de 2024. O ato aconteceu na Arena Corinthians, zona leste de São Paulo.

O presidente puxou Boulos para a frente do palco do evento e disse que o deputado está “disputando uma verdadeira guerra”. Lula ainda afirmou que se o público votar no candidato “ninguém derrotará” Boulos.

Além de relembrar sua trajetória como candidato à presidência dizendo: “Eu vou fazer um apelo: cada pessoa que votou no Lula em 1989, 1994, 1998, 2002, 2006, em 2010, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo”.

Erro antes de eleições

A propaganda eleitoral antecipada é proibida pela legislação brasileira. De acordo com a legislação eleitoral, campanhas de candidatos só podem ser feitas a partir do dia 16 de agosto de 2024, após fim do registro das candidaturas.

Conforme a legislação brasileira, pode ser entendida como propaganda eleitoral antecipada qualquer manifestação, que em três meses anteriores ao pleito, leve ao conhecimento geral, a candidatura. Casos eventuais podem resultar em multas de até R$ 25 mil.

Assinatura de lei e decreto

Além disso, Lula assinou o Decreto de Promulgação da Convenção e Recomendação sobre o Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos.

O presidente também assinou a lei que altera a tabela progressiva mensal do Imposto de Renda (IR), que isenta trabalhadores que ganham até dois salários mínimos. O presidente disse que a “palavra continua de pé” e que manterá a promessa de aumentar o patamar da isenção em seu governo para quem ganha até R$ 5 mil.