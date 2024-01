Governo assina acordo para reajuste salarial da PF e PRF | A TARDE

O Ministério da Gestão e da Inovação assinou acordos para reajustar os salários dos agentes da segurança pública federais. O aumento salarial para a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) será realizado de forma escalonada, conforme indicou o governo, sendo pago em três parcelas.

Segundo o documento, o pagamento será feito no mês de agosto no ano de 2024, e nos mês de maio nos anos de 2025 e 2026. O reajuste assinada na quinta-feira, 28, contempla as seguintes funções: delegado, perito criminal, agente, escrivão e papiloscopista.

Para os delegados e peritos, o aumento é de 22,62% para classe especial; 16,55% para a primeira classe; 16,55% para segunda classe e 7,7% para terceira classe. A categoria é a maior beneficiada, com subsídio podendo chegar a R$ 41 mil, no fim da carreira.

Saiba quanto cada cargo e categoria ganhará ao fim do reajuste, em 2026:

Delegados e peritos: R$ 41,3 mil (especial), R$ 35,3 mil (primeira classe), R$ 30,8 mil (segunda classe) e R$ 27,8 mil (terceira classe).

Escrivães, agentes e papiloscopistas: R$ 25,2 mil (especial), R$ 19,6 mil (primeira classe), R$ 16,7 mil (segunda classe) e R$ 14,7 mil (terceira classe).