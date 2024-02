Governo cumprirá acordos firmados, diz Rui sobre Lira e Orçamento | A TARDE

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira, 7, que o governo cumprirá os acordos realizados com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), referente ao Orçamento da União de 2024.

Lira havia declarado que o Orçamento não pertence ao Executivo e exigiu que os compromissos fossem cumpridos. Com isso, a fala de Rui surge em meio à tensão entre Lira e o governo do presidente Lula (PT).

“Eu participei no fim do ano do diálogo direto com Lira, e o acordo que fizemos será cumprido, que foi incorporar as emendas de comissão no valor de R$ 11 bilhões. Este foi o acordo. O que foi colocado para além disso não faz parte do acordo. Eu concordo integralmente com o texto dele [Lira], acordo é para ser cumprido. E o acordo era de R$ 11 bilhões, que já é bastante, somados de R$ 50 bilhões, que já é 50% da capacidade de investimentos discricionários do Brasil, que está na mão do Parlamento. Quem no mundo tem algo parecido com isso? Acho que ninguém”, disse Rui em evento em São Paulo.

Na segunda-feira, 5, Rui representou Lula, em nome do governo, na cerimônia de abertura do Ano Legislativo, onde realizou a leitura da mensagem do Executivo.