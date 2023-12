Governo decide proibir armas de cano longo semiautomáticas a civis | A TARDE

O governo federal, sob o comando do presidente Lula (PT), proibiu o acesso de civis a armas de fogo do tipo cano longo semiautomáticas, a exemplo de rifles e carabinas. Armas semiautomáticas são aquelas que o atirador não precisa realizar nenhuma ação entre os disparos.

De acordo com a Folha de São Paulo, o veto às armas longas semiautomáticas foi dado em uma portaria conjunta do Exército e da Polícia Federal (PF) publicada em novembro, quatro meses após o decreto de Lula que estabeleceu novas regras para a política armamentista do país, como a proibição do uso por civis de armas longas semiautomáticas, como rifles e carabinas, cuja munição comum atingisse na saída do cano energia superior a 1.620 joules no tiro.



No entanto, na prática, carabinas, rifles e espingardas, que são armas de cano longo, semiautomáticos e menos potentes que essa classificação em joules no tiro, continuaram sendo usadas por atiradores.



Com a finalidade de corrigir a situação, a nova portaria estabeleceu que todas as armas longas semiautomáticas serão de uso restrito —com autorização somente para uso das forças de seguranças e CACs (colecionadores, atiradores e caçadores), que atingirem o nível três, e que permite participação em campeonatos nacionais e internacionais.