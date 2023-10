Governo e ex-ministra de Bolsonaro tentam acordo no Senado

A ser votado no Senado, o PL 1.459/22, também conhecido como o PL dos Agrotóxicos, pode ter um acordo no Senado, entre o governo Lula (PL) e a senadora Tereza Cristina (PP-MS), que foi ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro (PL).



O relator do projeto no Senado, senador Fabiano Contarato (PT-ES), tenta consenso com Tereza Cristina para colocar o texto para votação.

A aprovação na Câmara causou repercussão negativa entre alguns setores, como o de ambientalistas e artistas, o que fez o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), enviar o texto para a Comissão de Meio Ambiente. Com informações da coluna de Igor Gadelha, do Portal Metrópoles.