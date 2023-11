Governo Federal abre licitação para gastar R$ 89 mil com enxoval | A TARDE

O Governo Federal, por meio da Presidência da República, abriu licitação para renovar o enxoval de cama e banho nas residências oficiais do Palácio da Alvorada e Granja do Torto. O valor previsto para as 168 peças de alto padrão, algumas delas com algodão egípcio, é de R$ 89 mil. Entre as peças, estão colchas, lençóis, fronhas, edredons, cobre-leitos, tapetes e roupões, com a exigência que as marcas sejam Zelo, MMartan ou de similar qualidade.

