Governo federal anuncia medidas para carros populares nesta quinta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai anunciar nesta quinta-feira, 25, medidas para baratear os carros populares no Brasil. Além de Lula, participam do anúncio da medida representantes de entidades do setor automotivo e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que comandou os estudos sobre o tema.

"Na reunião, Lula e Alckmin anunciarão medidas de curto prazo para ampliar o acesso da população a carros novos e alavancar a cadeia produtiva ligada ao setor automotivo brasileiro. O encontro contará com a presença de ministros e representantes de trabalhadores e fabricantes da indústria automotiva", disse o governo em nota.

Lula tem como objetivo facilitar o acesso da população a carros, que tiveram grandes aumentos nos últimos anos, principalmente durante a pandemia. Atualmente, os carros zero mais baratos do país tem preço de partida por volta de R$ 68 mil.

O governo ainda não antecipou quais serão as medidas, mas elas podem ser amplas, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"Mas tem coisa que só dá para fazer o ano que vem. Pode até ser anunciada, mas só dá pra fazer no ano que vem, em virtude das regras fiscais [das contas públicas]", declarou, antes da reunião com Lula e Alckmin.