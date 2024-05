Governo federal prevê voo diário entre Brasília e Rio Grande do Sul | A TARDE

As demandas e solicitações dos diversos ministérios e órgãos envolvidos nas ações de socorro ao Rio Grande do Sul chegam a todo momento à Casa Civil da Presidência da República. Durante a quarta reunião da Sala de Situação, nesta segunda, 6, a equipe interministerial decidiu pelo envio diário de uma aeronave da Força Aérea Brasileira para o transporte de pessoas, equipamentos e materiais de trabalho, alimentos, água e produtos para serem entregues à população atingida pelas fortes chuvas.

O voo diário, saindo de Brasília, disponibiliza capacidade de carga considerável e o deslocamento de passageiros que precisam chegar a Porto Alegre e às outras cidades atingidas. O voo sairá da Base Aérea de Brasília com destino a Base Aérea de Canoas, na cidade vizinha à capital.

“A todo momento, cada ministério vai ter uma demanda, uma necessidade. A aeronave, indo e voltando diariamente, vai possibilitar atendimentos mais rápido e a chegada de materiais e de servidores que precisem realmente chegar até lá”, explicou o ministro Rui Costa.

O fechamento do Aeroporto Salgado Filho e a suspensão dos voos comerciais justificaram a decisão. A logística que será montada pelas equipes das Forças Armadas e do Ministério da Defesa começa a ser organizada para iniciar os deslocamentos o mais rápido possível.

Ao longo da reunião, os ministros relataram os desafios que estão sendo enfrentados pelas equipes que estão em campo, atuando no resgate das vítimas e no acolhimento das famílias, como a escassez de alimentos, água, combustível, energia elétrica, além das necessidades que aparecem para manter máquinas e equipamentos funcionando.

De acordo com dados da Agência Nacional de Águas (ANA), mais de 490 mil pessoas estão sem abastecimento de água em 53 municípios, deste total, 70 mil apenas em Porto Alegre. Nesse contexto, a ANA prevê o transporte de 7 estações de medição dos níveis dos rios, já que 60% desses equipamentos foram perdidos com as enxurradas. Técnicos da Agência estão realizando o trabalho manualmente com réguas para medição do nível dos rios. Com a implementação do voo diário, a chegada desses equipamentos deve ser acelerada.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, aproveitou para salientar a necessidade de envio de material e equipes que atuam junto ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres.

“Temos demanda de envio de pessoal, medicamentos e necessidade de tratar também os animais que estão abandonados, como cães e gatos. Estamos organizando essa demanda e a oferta do voo nos ajuda a operacionalizar esse trabalho com mais eficiência”, ponderou.

Publicações relacionadas