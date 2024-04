Governo Federal se articula para criar cota para mulheres em estatais | A TARDE

Chefiado por Esther Dweck, o Ministério de Gestão e Inovação iniciou diálogo com algumas empresas estatais para criar cota mínima para mulheres em cargos de liderança.



Um levantamento foi feito para checar números de participação feminina em cargos de liderança de 59 empresas estatais, sendo 44 delas de controle direto e outras 15 com estrutura de governança própria.

De dezembro de 2022, o último mês do governo Bolsonaro (PL), até o fim do primeiro ano da gestão de Lula (PT), em dezembro de 2023, a participação de mulheres nas diretorias das empresas subiu de 14% para 21,49%. Com informações da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.