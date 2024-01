Governo ficará contente com visita de Putin ao Brasil, diz ministro | A TARDE

O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse nesta quarta-feira, 27, que o governo brasileiro ficaria feliz em receber o presidente da Rússia, Vladimir Putin, caso ele venha participar da cúpula do G20, em 2024.

Em março deste ano, Putin foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. Por ser um dos países signatários do tribunal, especialistas afirmam que o Brasil poderia ser obrigado a prender o mandatário russo.

O titular do Itamaraty, no entanto, descartou a possibilidade de prender Putin no Brasil. “Nós não tomaremos nenhuma iniciativa para que isso aconteça”, disse.

Em setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que Vladimir Putin não seria detido se viesse ao Brasil para participar da cúpula do G20. O chefe do Executivo confirmou que o líder russo será convidado para a edição de 2024.

“Eu acredito que Putin pode ir facilmente para o Brasil. Se eu sou o presidente do Brasil e ele for ao Brasil, não há por que ele ser preso. Ele não será preso”, disse Lula na ocasião.

Lula afirmou também que é 100% contra a invasão da integridade territorial de qualquer país e que a Rússia entrou na Ucrânia sem consultar ninguém.