Governo lança grupo interministerial para discutir assédio

Foi lançado nesta quinta-feira, 27, no auditório do Ministério do Planejamento, um grupo de trabalho interministerial que vai discutir temas como assédio e discriminação na administração pública federal.



O grupo contará com dez ministérios e terá até seis meses para criar um Plano de Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação.

Estiveram no evento de lançamento do grupo a primeira-dama, Janja da Silva, e os chefes de algumas das pastas que farão parte do grupo, como Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), Anielle Franco (Igualdade Racial do Brasil), Jorge Messias (Advogado-Geral da União) e Vinicius Carvalho (Controladoria-Geral da União).