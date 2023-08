Governo Lula incinerou 36 milhões de vacinas vencidas

O governo federal incinerou pelo menos 36 milhões de vacinas vencidas ou prestes a vencer, que foram compradas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com isso, o Ministério da Saúde incinerou as doses no primeiro semestre deste ano, numa média de 200 mil doses descartadas ao dia.

De acordo com um levantamento feito pela coluna de Guilherme Amado, do Metrópoles, com base em dados obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), de janeiro a junho deste ano o ministério incinerou 36,6 milhões de doses de imunizantes.

Dessas, nove em cada 10 doses descartadas venceram ainda em 2022 ou até março deste ano. 66% dos imunizantes eram para a Covid-19, equivalente a 24,3 milhões de doses.

Outos 15% eram da vacina tríplice, ou DTP (difteria, tétano e coqueluche), com 5,6 milhões de doses. A vacina contra febre amarela, com 3,3 milhões de doses incineradas, representou 9% do total.

Outras vacinas para a raiva canina; BCG (tuberculose grave); hexavalente (difteria, tétano, coqueluche, poliomielite, hepatite B e Hib); catapora; tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e catapora); e cólera, também foram descartadas.